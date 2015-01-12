В Донецке боевики на джипе вылетели на встречку и врезались в маршрутку (фото, видео)
12:44, 12 января 2015Общество
4573 0
Вчера вечером, 11 января, на пр.Ленинский в районе цирка произошло серьезное ДТП.
В Донецке джип с боевиками врезался в маршрутку / 62.ua
Очевидцы сообщили, что джип с боевиками на запредельной скорости вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с маршруткой, в которой были пассажиры, сообщает 62.ua.
Читайте такжеВ центре Донецка кавказские боевики требовали выдать им "ополченца" для казни (видео)
"Газель начала дымиться и загораться, тушили снегом и огнетушителями, слева стояла на путях (трамвайных) еще одна машина с разбитой мордой, похожа на форд фиесту", - рассказали об аварии пользователи соцсетей.
Сообщается также, что люди, находившиеся в маршрутке, получили серьезные травмы - переломы и сотрясения.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter