В Донецке боевики на джипе вылетели на встречку и врезались в маршрутку (фото, видео)

Очевидцы сообщили, что джип с боевиками на запредельной скорости вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с маршруткой, в которой были пассажиры, сообщает 62.ua.

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"Газель начала дымиться и загораться, тушили снегом и огнетушителями, слева стояла на путях (трамвайных) еще одна машина с разбитой мордой, похожа на форд фиесту", - рассказали об аварии пользователи соцсетей.

Сообщается также, что люди, находившиеся в маршрутке, получили серьезные травмы - переломы и сотрясения.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.