Медицинская “реформа” вымывает деньги из местных бюджетов – депутат Дубиль

Финансирование семейной медицины (первички) растет в следующем году на 64,5%, а финансирование больниц и “скорых” – только на 7%.

Медицинская реформа, внедряемая в Украине действующим руководством Министерства здравоохранения, вымывает средства из местных бюджетов. Такое мнение в блоге на сайте «Киеввласть» высказал народный депутат Украины, член комитета по вопросам бюджета, член фракции «Батькивщина» Валерий Дубиль.

«Финансирование семейной медицины (первички) возрастает в следующем году на 64,5%, а финансирование больниц и «скорых» только на 7%. Сравните! Рост финансирования не покрывает даже рост расходов в связи с повышением минимальной заработной платы на 10,8% (до 4173 грн) не говоря уже о росте коммунальных расходов на содержание медучреждений (25-30%). А за какие деньги тогда проводить лечение пациентов, и даже просто закупать лекарства по так разрекламированным гарантированным Нацпереликом? Особенно если учесть, что за 9 месяцев текущего года цены на лекарства выросли еще на 20%», - отмечает В. Дубиль.

По его словам, других источников, кроме госбюджета, финансирование проведения "реформы" медицины власть не предусмотрела. «А денег выделяет недостаточно (например, в Великобритании на медицину выделяется 18,5% от общих расходов государства – почти вдвое больше, чем в Украине). Поэтому, чтобы показать видимость "реформ", она концентрирует деньги на отдельных участках всей системы здравоохранения, как и в прошлом, на чем я неоднократно подчеркивал. Остальное же остается недофинансированной», - подчеркнул народный депутат.

По подсчетам экспертной группы В. Дубиля, в текущем году из почти 87 млрд грн на субвенции областям шло 60,5 млрд грн. – именно за эти деньги содержатся больницы (вторичка). Остальные – 26,5 млрд грн. (не более 30%) - централизовались под руководством Минздрава. «Из них финансировалась так называемая «медреформа» - то есть, семейная медицина», - пишет депутат.

«В следующем году власти планируют гиперцентрализация - из 95,5 млрд грн. планируют централизовать уже на 40% больше – 37,3 млрд грн., а в области передать на 3% меньше, чем в 2018 году. При том, что в текущем году дефицит субвенции уже был более 27 млрд грн (или 37% от общей потребности), и его покрытие легло на плечи местных бюджетов. Из-за этого имели и задержку в заработных платах медиков, и их массовое сокращение», - подчеркнул Дубиль.

По его словам, в 2019 году страна будет иметь еще больший дефицит - 39 млрд грн (или 45% от потребности) - «именно во столько обойдутся предвыборные «реформаторские инициативы» власти полупустым местным бюджетам». «А еще добавьте к этому финансирования медицины из собственных карманов украинский, о котором я упоминал выше - возникает вопрос: а что вообще делает государство, если медицина не просто не стала бесплатной, а стала более дорогостоящей?» - спрашивает В. Дубиль.

По его словам, он вместе со своей экспертной группой и депутатами уже подал законопроект, «который способен реально помочь ситуации и снять дополнительную нагрузку с кошельков простых украинцев».

«Новый профессиональный правительство уже сможет сделать следующий шаг - изменить принцип реформирования медицины с модели «пиара» на модель, в основе которой лежит научный подход. Уверен, только вместе с экспертами, только обдуманно планируя, а не экспериментируя на людях, мы сможем извлечь украинскую систему здравоохранения из ямы», - подытожил он.