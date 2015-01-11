В Донецкой области вооруженные люди похитили главу сельсовета и его жену

В субботу группа неизвестных лиц, одетых в камуфлированную форму, маскировочные халаты белого цвета и вооруженных автоматическим оружием, похитила главу сельского совета поселка Широкино Новоазовского района Донецкой области Александра Глущенко и его жену Елену Глущенко.

Об этом 0629 сообщил сын похищенных Евгений Глущенко.

Неизвестные ворвались в дом, однако по месту жительства сельского голову не обнаружили. Затем вооруженные люди отправились в помещение сельского совета Широкино.

Прибыв в помещение сельсовета, где сотрудники и его голова Александр Глущенко занимались оформлением документов на получение пропусков на въезд в Мариуполь для односельчан, неизвестные вооруженные лица схватили Александра и его жену Елену и увезли в неизвестном направлении.

По состоянию на 21.30 10 января судьба похищенных была неизвестна.

Читайте такжеМариуполь готовится перейти на специальный пропускной режимПо словам Евгения Глущенко, о происшествии ему сообщили жители поселка. Связи с родителями у него нет.

Он отметил, что поселок Широкино находится в так называемой буферной зоне. Предположений, кто именно похитил родителей, у Евгения нет. Он намерен обращаться за помощью в правоохранительные органы и просит всех, кто что-либо знает о судьбе этой семейной пары, сообщить информацию в милицию.