Вера Брежнева покорила сеть соблазнительным видео
10:16, 19 октября 2018Общество
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Поклонникам понравился кокетливый образ Брежневой.
🐾 не подходите слишком близко 😉 Серьги @messikajewelry ( special edition ) Волосы @marinaroy11 Мэйк @lyubovmua Настроение #игривое
Украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева выложила в сеть соблазнительное видео.
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Соответствующий ролик можно посмотреть в Instagram артистки. "Не подходите слишком близко", - говорится в подписи к видеозаписи.
В ролике Брежнева позирует в черном наряде с открытой спиной и игриво кружится перед камерой.
Ранее популярная украинская певица, бывшая участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева очаровала сеть обнаженным телом.
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