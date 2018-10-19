Вера Брежнева покорила сеть соблазнительным видео

Поклонникам понравился кокетливый образ Брежневой.

Переглянути цей допис в Instagram 🐾 не подходите слишком близко 😉 Серьги @messikajewelry ( special edition ) Волосы @marinaroy11 Мэйк @lyubovmua Настроение #игривое Допис, поширений Vera Brezhneva (@ververa) 18 Жов 2018 р. о 9:08 PDT

Украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева выложила в сеть соблазнительное видео.

Читайте такжеЕдва прикрыла грудь: Веру Брежневу раскритиковали за вульгарный наряд (фото)

Соответствующий ролик можно посмотреть в Instagram артистки. "Не подходите слишком близко", - говорится в подписи к видеозаписи.

В ролике Брежнева позирует в черном наряде с открытой спиной и игриво кружится перед камерой.

Ранее популярная украинская певица, бывшая участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева очаровала сеть обнаженным телом.