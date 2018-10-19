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Вера Брежнева покорила сеть соблазнительным видео

10:16, 19 октября 2018
Общество
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Допис, поширений Vera Brezhneva (@ververa)

Украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева выложила в сеть соблазнительное видео.

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Соответствующий ролик можно посмотреть в Instagram артистки. "Не подходите слишком близко", - говорится в подписи к видеозаписи.

В ролике Брежнева позирует в черном наряде с открытой спиной и игриво кружится перед камерой.

Ранее популярная украинская певица, бывшая участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева очаровала сеть обнаженным телом.

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Теги: #видео#Вера Брежнева