Минкульт будет инициировать выведение из госреестра всех памятников коммунистическим деятелям

Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры, об этом заявил вице-премьер - министр культуры Вячеслав Кириленко. "Будем поощрять любые общественные инициативы, связанные с очищением Украины от памятников деятелям коммунистического прошлого", - отметил он.

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"Многочисленные монументы, бюсты и другие подобные памятники деятелям тоталитарного режима, которые к тому же отсутствуют в государственном реестре недвижимых памятников Украины, не являются объектами культурного наследия ни национального, ни местного значения. Поэтому под охрану со стороны государства они не подпадают", - подчеркнул Вячеслав Кириленко.

"Государство не будет противодействовать, а наоборот, всячески будет способствовать любым общественным инициативам, которые будут бороться за очищение Украины от этих реликтов тоталитарного прошлого", - отметил министр культуры.