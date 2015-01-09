Биометрический загранпаспорт будет выдаваться на 10 лет

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-релизе Государственной миграционной службы (ГМС). "С 12 января подразделения Государственной миграционной службы будут принимать заявления на оформление таких документов", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что бланк паспорта гражданина Украины для выезда за границу (нового образца) изготовляется в форме книжечки и состоит из 32 бумажных страниц с дополнительными степенями защиты, в обложку нового загранпаспорта вмонтирован электронный чип, на который будет вноситься информация в электронном виде о владельце документа и биометрические данные – оцифрованная подпись и фото, а также отпечатки пальцев рук (два пальца рук). Документ по-прежнему будет выдаваться на 10 лет.

«Из религиозных соображений граждане Украины будут иметь возможность отказаться от биометрического паспорта и получить паспорт нового образца но без биометрического чипа. Кроме того, возможно будет отказаться и от сканирования отпечатков пальцев рук при оформлении биометрического паспорта», - отмечается в пресс-релизе.

При этом сообщается, что общая сумма оплаты при оформлении паспорта нового образца в течение 20 дней составит 518 грн. 15 коп. за паспорт с электронным чипом (из них 257 грн. 15 коп. – обязательные платежи в государственный бюджет, 261 грн. – стоимость бланка с учетом персонализации). Паспорт без электронного чипа обойдется дешевле – 461 грн. 15 коп. (из них 257 грн. 15 коп. – обязательные платежи в государственный бюджет, 204 грн. – стоимость бланка с учетом персонализации).

Кроме того, остается возможность ускоренного оформления документа в течение 7 рабочих дней при условии доплаты двойного размера государственной пошлины и стоимости административной услуги, паспорт с электронным чипом в таком случае обойдется в 775 грн. 30 коп., без чипа – 718 грн. 30 коп.

Детям в возрасте до 16 лет паспорт будет выдаваться сроком на 4 года. Сканирование отпечатков пальцев рук будет осуществляться с 12-летнего возраста и исключительно с согласия родителей.

Вместе с тем, до 1 апреля 2015 года ГМС будет продолжать оформление проездных документов, однако следует помнить, что этот документ не признается в отдельных государствах, в частности в Чехии, Португалии, Испании.

Кроме того, сообщается, что в конце января в подразделениях ГМС дополнительно будет установлено 573 автоматизированных рабочих места для выдачи биометрических загранпаспортов.

"Будет введено дополнительно 573 рабочих места, которые будут установлены в 205 территориальных подразделениях ГМС (по 2-3 рабочих места в подразделении)", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, граждане Украины с 12 января могут оформить загранпаспорта с биометрическими данными в 25 территориальных органах ГМС и в подразделениях ведомства в Киеве.