В Украине детям будут выдаваться загранпаспорта сроком на 4 года
14:13, 09 января 2015Общество
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Как и в странах Евросоюза, украинским детям будут выдавать паспорта для поездок за границу, срок их действия будет составлять 4 года.
В Украине вводится выдача загранпаспортов детям / фото УНИАН
Об этом сообщил премьер-министр Арсений Яценюк во время заседания правительства.
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"Мы приняли решение, что теперь так же, как и в странах-членах ЕС, детям будут выдаваться не проездные документы, а также паспорт сроком действия на 4 года. И это соответствует всем европейским стандартам", - сказал глава правительства.
Как сообщал УНИАН, Арсений Яценюк заявил, что в Украине с 12 января будут выдаваться биометрические паспорта. В 2015 году планируется выдать 2,5 млн паспортов в год.
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