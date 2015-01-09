В Украине детям будут выдаваться загранпаспорта сроком на 4 года

Об этом сообщил премьер-министр Арсений Яценюк во время заседания правительства.

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"Мы приняли решение, что теперь так же, как и в странах-членах ЕС, детям будут выдаваться не проездные документы, а также паспорт сроком действия на 4 года. И это соответствует всем европейским стандартам", - сказал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, Арсений Яценюк заявил, что в Украине с 12 января будут выдаваться биометрические паспорта. В 2015 году планируется выдать 2,5 млн паспортов в год.