В Донецке в результате боевых действий погибли 2 мирных жителя

Об этом говорится в сообщении на сайте мэрии. «Вчера, 8 января, под интенсивным артобстрелом оказались Киевский, Кировский, Куйбышевский и Петровский районы города, имеются многочисленные повреждения жилых домов, инфраструктуры и коммуникаций города. Погибло два мирных жителя, еще семеро получили ранения различной степени тяжести»,‒ говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Донецке снова идут бои, стреляют из реактивной артиллерии – СМИ

В сообщении отмечается, что ночь в городе также прошла под звуки канонады. Однако по состоянию на утро в городе не слышны звуки тяжелой артиллерии. Все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме.