В Донецке в результате боевых действий погибли 2 мирных жителя
10:51, 09 января 2015Общество
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В Донецке вчера в результате боевых действий погибли 2 мирных жителя, еще семеро получили ранения.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении на сайте мэрии. «Вчера, 8 января, под интенсивным артобстрелом оказались Киевский, Кировский, Куйбышевский и Петровский районы города, имеются многочисленные повреждения жилых домов, инфраструктуры и коммуникаций города. Погибло два мирных жителя, еще семеро получили ранения различной степени тяжести»,‒ говорится в сообщении.
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В сообщении отмечается, что ночь в городе также прошла под звуки канонады. Однако по состоянию на утро в городе не слышны звуки тяжелой артиллерии. Все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме.
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