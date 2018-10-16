Избиение стариков в Харьковской области: троих сотрудников пансионата уволят

На видео, которое попало в интернет, видно как женщина - работник заведения, бьет веником по лицу и телу пожилого мужчину.

Троих сотрудников гериатрического пансионата в поселке Хорошево Харьковского района уволят.

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Об этом сообщил директор Департамента социальной защиты Харьковской областной госадминистрации Юрий Шпарага.

На прошлой неделе в сети была распространена видеозапись, на которой видно, как сотрудница пансионата избивает и унижает пожилого мужчину. По словам Шпараги, будут уволены женщина, которая фигурирует в видеозаписи, а также ее коллега, которая вела съемку, и участница происходившего, которая ничего не предприняла. Все трое - младший медицинский персонал.

"Закон одинаков для всех. В соответствии с законодательством, эти люди будут уволены с занимаемых должностей», - заявил Шпарага.

Он также добавил, что первая из женщин написала заявление с просьбой уволить ее по соглашению сторон, но администрация пансионата с этим не согласна.

"Человека нужно было срочно отстранить от работы. И она отстранена, она написала заявление. Более того, она просит уволить ее по соглашению сторон. Администрация не соглашается с тем, что это "соглашение сторон". Мы считаем, что это преступление, и будем работать с юристами, чтобы верно и корректно использовать статью Уголовного кодекса", - рассказал директор департамента.

Об избиении и унижении пенсионеров стало известно из видеопоста, который выложили в социальную сеть интернет-пользователи. На видео женщина, вероятно, - работник заведения, бьет веником по лицу и телу пожилого мужчину. Кроме того, она унижает его, в том числе - с использованием нецензурной брани.

Харьковская прокуратура № 6 открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 126 Уголовного кодекса ("побои и истязания") по факту возможных издевательств над стариками в гериатрическом пансионате.