Против водителя автобуса, в котором сгорели 4 человека, возбудили уголовное дело

Запорожская милиция возбудила уголовное дело против водителя автобуса, в котором в результате пожара сгорели четверо человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, уголовное дело возбуждено следственным отделом Запорожского городского управления внутренних дел по статье 286 Уголовного кодекса Украины - "нарушение правил безопасности эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством".

"Водителю, который, по указанию прокуратуры задержан, инкриминируется, преступление, предусмотренное ч. 3 данной статьи Уголовного кодекса, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет", - сообщили в пресс-службе, отметив, что "ход досудебного следствия по делу взят под контроль прокуратурой Запорожской области".

Как сообщал УНИАН, утром 14 марта в Запорожье на ул. Истомина произошел пожар в автобусе предприятия - пассажироперевозчика "Автотранс Хортица". В момент происшествия в машине находилось 9 человек: водитель и 8 пассажиров, из которых 4 погибли, и еще двое были госпитализированы в Центр экстремальной медицины с ожогами различной степени тяжести.

По данным руководства Запорожского УМВД, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при обращении с нефтепродуктами: в машине, которая на момент ЧП перевозила сотрудников "Автотранс Хортицы", закончился газ, и люди решили дозаправить автобус бензином, для чего приобрели на заправке емкость бензина и напрямую из нее шлангом подали топливо в карбюратор. В результате от искры произошло воспламенение топлива и пожар, приведший к трагическим последствиям.