Пограничники задержали "полицейского ДНР"
14:54, 08 января 2015Общество
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Продолжается работа украинских пограничников по предотвращению попыток террористических актов.
REUTERS
Об этом сообщает информационно-аналитический центр СНБО.
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«При проверке рейсового автобуса «Донецк - Александровка», был задержан гражданин Украины, который был одет в бронежилет, имел при себе гранату «РГ-42» и удостоверение бандформирования «полиция ДНР», - говорится в сообщении.
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