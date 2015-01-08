Пограничники задержали "полицейского ДНР"

14:54, 08 января 2015
Общество
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Продолжается работа украинских пограничников по предотвращению попыток террористических актов. 

REUTERS

Об этом сообщает информационно-аналитический центр СНБО.

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«При проверке рейсового автобуса «Донецк - Александровка», был задержан гражданин Украины, который был одет в бронежилет, имел при себе гранату «РГ-42» и удостоверение бандформирования «полиция ДНР», - говорится в сообщении.

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