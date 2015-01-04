Боевики "ДНР" заявили о готовности к обмену пленными в середине января

Об этом сообщил один из лидеров донецких боевиков Денис Пушилин, сообщают РИА Новости.

"Сейчас начался обмен списками между нашей и украинской сторонами. Уточняют место пребывания пленных. Мы планируем в кратчайшие сроки решить все технические моменты. Обмен пленными может состояться уже в середине января", - сказал он.

По состоянию на 25 декабря, по данным СБУ, в плену боевиков на Донбассе оставались 684 лица.

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26 декабря в зоне АТО состоялся обмен пленными: террористы освободили 146 украинцев.

Соглашение об обмене пленными было достигнуто на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске 24 декабря.

27 декабря сначала из плена террористов без обмена освободили трех бойцов 80-й аэромобильной бригады и одного волонтера, а затем - еще четырех пленных: одного военного и трех гражданских.

29 декабря, командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко заявил, что в плену у боевиков на Донбассе до сих пор остаются свыше 400 украинских заложников.