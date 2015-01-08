Карикатуры, цветы, свечи: в Киеве возле посольства Франции почтили погибших во время теракта в Париже

14:34, 08 января 2015
Общество
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Киевляне приносят цветы к зданию посольства Франции в Украине в память о жертвах теракта в Париже.

Киевляне почтили погибших журналистов

Утром в среду, 7 января 2015 года, трое злоумышленников ворвались в здание, где располагается редакция Charlie Hebdo в 11-м округе Парижа, и открыли огонь по людям, которые находились там. Жертвами нападения стали 12 человек. Еще 11 человек получили различные ранения.

Читайте такжеОдин из убитых во время теракта в Париже полицейских оказался мусульманином (видео)По последним данным, подозреваемые в расстреле редакции Charlie Hebdo в Париже пытались ограбить заправку на севере Франции, в департаменте Эна. Полиция проводит спецоперацию по задержанию террористов.

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