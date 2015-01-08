Карикатуры, цветы, свечи: в Киеве возле посольства Франции почтили погибших во время теракта в Париже

Утром в среду, 7 января 2015 года, трое злоумышленников ворвались в здание, где располагается редакция Charlie Hebdo в 11-м округе Парижа, и открыли огонь по людям, которые находились там. Жертвами нападения стали 12 человек. Еще 11 человек получили различные ранения.

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