Убийцам Гонгадзе зачитывают приговор

Коллегия судей Палаты по уголовным делам Апелляционного суда города Киева во главе с председательствующей в судебном процессе судьей Ириной ГРИГОРЬЕВОЙ сегодня в 11.00 начала объявление приговора трем бывшим сотрудникам МВД Украины, которые обвиняются в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Как передает корреспондент УНИАН, один из адвокатов обвиняемых допускает, что из-за большого массива материалов по делу объявление приговора будет длиться несколько часов, и даже может быть продолжено в понедельник, 17 марта.

Как сообщал УНИАН, Г.Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года. В его убийстве обвиняют трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и криминальной разведки МВД Украины – Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА. Еще один обвиняемый – бывший руководитель этого же Департамента МВД Алексей ПУКАЧ – находится в розыске.

Рассмотрение по существу уголовного дела об убийстве журналиста Апелляционный суд Киева начал 9 января 2006 года.