На День Защитника Украины в Днепре пройдет световое 3D шоу
14:37, 11 октября 2018Общество
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Советник председателя ОГА анонсировала, что в воскресенье состоится невероятное световое 3D шоу.
В Днепре для праздника монтируют сцену \ Фейсбук Ольга Горб
В Днепре на праздник Дня Защитника Украины планируется праздничное шоу.
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Об этом в Фэйсбуке сообщила советник председателя Днепропетровской обласной госадминистрации (ОГА) Ольга Горб. "Сцена длинной 27 метров. Мы монтируемся к празднованию Дня Защитника Украины", - написала она.
Советник анонсировала, что в воскресенье состоится невероятное световое 3D шоу возле самого большого Флага Украины.
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