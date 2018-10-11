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На День Защитника Украины в Днепре пройдет световое 3D шоу

14:37, 11 октября 2018
Общество
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В Днепре для праздника монтируют сцену \ Фейсбук Ольга Горб

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Об этом в Фэйсбуке сообщила советник председателя Днепропетровской обласной госадминистрации (ОГА) Ольга Горб. "Сцена длинной 27 метров. Мы монтируемся к празднованию Дня Защитника Украины", - написала она.

Советник анонсировала, что в воскресенье состоится невероятное световое 3D шоу возле самого большого Флага Украины.

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Теги: #Днепр#шоу