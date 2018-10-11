На День Защитника Украины в Днепре пройдет световое 3D шоу

Советник председателя ОГА анонсировала, что в воскресенье состоится невероятное световое 3D шоу.

В Днепре на праздник Дня Защитника Украины планируется праздничное шоу.

Читайте такжеВ Днепре проведут Забег Памяти погибших воинов АТО

Об этом в Фэйсбуке сообщила советник председателя Днепропетровской обласной госадминистрации (ОГА) Ольга Горб. "Сцена длинной 27 метров. Мы монтируемся к празднованию Дня Защитника Украины", - написала она.

Советник анонсировала, что в воскресенье состоится невероятное световое 3D шоу возле самого большого Флага Украины.