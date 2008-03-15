Секретариат Президента получил от Кабмина цифры злоупотреблений в Киеве

Кабинет Министров Украины направил Президенту Украины пакет документов об установленных злоупотреблениях со стороны Киевской городской государственной администрации и мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Как сообщает Управление по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета Министров Украины, среди документов, в частности, распоряжение, в котором правительство обращается к Президенту с представлением об освобождении Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от занимаемой должности, а также материалы по результатам проверки Рабочей группы деятельности руководства КГГА.

Так, в распоряжении КМУ от 12 марта текущего года №443-р “О состоянии выполнения Киевской горгосадминистрацией актов законодательства и решения актуальных проблем развития г. Киева”, подписанном премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО, указывается на серьезные проблемы в развитии столицы и значительные недостатки в работе горгосадминистрации, которые негативно влияют на комплексное развитие города и создают напряженность в обществе.

Согласно прилагаемым материалами проверок, только в сфере земельных отношений с начала 2008 года разоблачено 36 преступлений, по которым возбуждены уголовные дела против должностных лиц горгосадминистрации. Кроме того, обнаружены значительные злоупотребления в финансово-бюджетной сфере. В частности, что касается выполнения бюджета города Киева за 2006-2007 годы, обнаружены финансовые нарушения на общую сумму свыше 1,2 млрд. грн., в том числе недополучение или потеря финансовых ресурсов - 251,8 млн., потеря средств в результате нарушений во время проведения финансовых операций - 39,4 млн., нецелевое использование бюджетных средств - 36,5 млн., недостаток основных средств и материальных ценностей - 1,7 млн., а также другие нарушения финансовой дисциплины на общую сумму 899,8 млн. грн.

Также Президенту Украины переданы документы, в которых удостоверяется игнорирование руководством горгосадминистрации ряда поручений правительству, в частности о приведении в порядок структуры аппарата КГГА с целью предотвращения дублирования полномочий и четкого распределения обязанностей между заместителями главы горгосадминистрации.