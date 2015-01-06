«Укрзализныця» уволила начальника и проводника поезда за отказ перевезти бойцов АТО

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця«) по результатам проведенного служебного расследования уволила начальника и проводника поезда №318 Одесса – Запорожье за отказ последнего допустить на посадку в поезд в Николаеве украинских солдат, которые несут службу в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины.

«Укрзализныця» завершила служебное расследование инцидента, во время которого проводник поезда №318 Одесса - Запорожье отказал в посадке пассажирам – бойцам АТО. Этот случай произошел 30 декабря в Николаеве», - сказано в пресс-релизе ведомства.

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Согласно сообщению, сегодня, 6 января, по этому поводу в «Укрзализныце» состоялось совещание с участием руководителей ведомства, пассажирских служб Приднепровской и Одесской железных дорог, причастных должностных лиц вокзалов Одессы, Николаева и пассажирского вагонного депо Запорожье.

В ходе совещания было установлено, что должностные лица железных дорог проявили недостаточный профессиональный уровень и допустили ряд нарушений порядка обслуживания пассажиров. В этой связи «Укрзализныця» уволила начальника и проводника вышеуказанного поезда и объявила выговор дежурному по станции Николаев. Также были привлечены к дисциплинарной ответственности причастные к данному инциденту руководители пассажирских служб и предприятий железных дорог страны.

«По результатам расследования инцидента со своей стороны «Укрзализныця» приносит извинения бойцам АТО за причиненные им неудобства. Во избежание подобных недоразумений в будущем железнодорожники рекомендуют по поводу приобретения билетов своевременно обращаться в специализированные железнодорожные кассы, к военным комендантам или к дежурным по вокзалу», - отметили в пресс-службе.

В сообщении также сказано, что для обеспечения выезда в отпуск военнослужащих из зоны АТО «Укрзализныця» готова в полном объеме выделить посадочные места при условии предоставления причастными министерствами и ведомствами или их структурными подразделениями групповых заявок не позднее одних суток до желаемой даты отправления поезда с указанием станций отправления и назначения, количества человек и примечанием «перевозки участников АТО».

По данным пресс-службы, по итогам 2014 года железные дороги Украины перевезли свыше 211 тыс. военнослужащих на сумму 3,1 млн грн.

«Места для перевозки военнослужащих выделяются согласно заключенными с железными дорогами договорами на определенные поезда, а в случае необходимости проводится пополнение схем поездов за счет дополнительных вагонов», - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» совместно с Одесской и Приднепровской железными дорогами приступила к служебному расследованию случая, произошедшего 30 декабря на ж/д вокзале в Николаеве, когда проводник поезда Одесса-Запорожье не допустил на посадку в поезд военных, направлявшихся в Запорожье на ротацию.

Из-за данного инцидента, вследствие которого украинские военнослужащие не успели на ротацию, по данным СМИ, в 28-й бригаде сбился график отпусков и другим бойцам бригады не удалось попасть домой на новогодние праздники.