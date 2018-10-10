В организации "Неизвестный патриот" заявили, что под МВД полиция задержала их активиста (фото)

Вероятно, что нападавший на журналистку телеканала NewsOne является активистом общественной организации "Неизвестный патриот".

Возле здания Министерства внутренних дел, где проходит акция активистов организации С14, полиция задержала активиста организации "Неизвестный патриот".

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Как передает корреспондент УНИАН, только что к журналистам подошел человек, представившийся одним из руководителей организации "Неизвестный патриот" и заявил, что их активиста задержала полиция.

На вопрос, тот ли этот мужчина, который облил журналистку кефиром, он сказал: "Не знаю, это надо устанавливать".

Как сообщал УНИАН, на митинге возле здания МВД молодчик облил кефиром журналистку съемочной группы телеканала NewsOne и пытался скрыться. Его и еще двух человек задержали. Во время потасовки между полицейскими и участниками акции одному из активистов, который заявил, что не относится к организации С14, порезали руку. Активист представился Борисом Олейником и заявил, что рану ему нанес один из правоохранителей, ударив кулаком в перчатке.