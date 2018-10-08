Фейки о похищении детей стали психологическим оружием (видео)

В Нацполиции опровергают информацию о массовых похищениях детей.

"Похищают детей, везут неизвестно куда, продают на органы" - сообщения такого характера просто заполонили соцсети по всей Украине. Их распространяют и в закрытых группах. Родители встревожены и боятся выпускать детей на улицу, но в полиции - ни одного заявления о похищении нет.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Что это - преступления, о которых никто не знает, , или паника, которую кто-то сознательно распространяет? И к чему могут привести непроверенные и ложные сообщения в соцсетях?

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Правоохранители начали отслеживать подобное, потому что не понимают, откуда берутся эти панические атаки, которые заполонили соцсети.

Специалисты же утверждают, что фейки - реальное психологическое оружие. Эдакий информационный вирус. Люди сразу верят и не проверяют. Сообщения, чтобы быть эффективными, должны опираться на некие реальные события.

Фейки о похищении эффективны, если действительно происходят случаи исчезновения детей.