Обрушение пролета Крымского моста: появились новые подробности

Оккупанты начали сжимать сроки проведения работ, что привело к упрощению правил проведения работ.

Обрушение пролета Крымского моста было вызвано ускорением темпов строительства и упрощением правил проведения работ.

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При этом было проигнорировано "раскрепление пролета", а в результате порыва ветра "домкрат просел, там буквально пара сантиметров, но так как пролет не был закреплен, его качнуло и этого хватило для срыва с упора", приводит слова источника, знакомого с ситуацией блогер под ником RoksolanaToday&Крым в Twitter.

"Как планировали, выйти на декабрь с укладкой ЖД путей уже не получится. Частично их будут укладывать вручную", - сообщает блогер со ссылкой на источники.

Как сообщал УНИАН, ранее в сети показали новые фото рухнувшей части Крымского моста. Листы железа на мосту, на которые был установлен домкрат, не были закреплены между собой и с основной конструкцией. В итоге домкрат сместился в сторону, что и послужило причиной обрушения.