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На Львовщине нашли гриб-великан весом почти 2,5 килограмма

12:09, 08 октября 2018
Общество
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В Львовской области грибники нашли огромный гриб / фото facebook.com/groups/Hryby.Ukrayiny

Фотографии гриба в сообществе "Грибы Украины" в Facebook поделился пользователь Андрей Гнатив. Вес гриба составляет почти два с половиной килограмма - 2,400 грамм.

Гриб - великан / фото facebook.com/groups/Hryby.Ukrayiny

Сообщается, что гриб был найден в начале октября во Львовской области, Сколевском районе, селе Каменка.

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Ранее на Киевщине нашли гигантский гриб. Весит он около двадцати килограммов.

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Теги: #Львовщина#Гриб