На Львовщине нашли гриб-великан весом почти 2,5 килограмма

Гриб был найден в начале октября в Сколевском районе, селе Каменка.

Грибникам во Львовской области удалось отыскать белый гриб удивительных размеров. Фотографии гриба в сообществе "Грибы Украины" в Facebook поделился пользователь Андрей Гнатив. Вес гриба составляет почти два с половиной килограмма - 2,400 грамм. Сообщается, что гриб был найден в начале октября во Львовской области, Сколевском районе, селе Каменка. Читайте такжеДеруны на китайском фарфоре: что запросил перед концертом в Киеве Энрике Иглесиас Ранее на Киевщине нашли гигантский гриб. Весит он около двадцати килограммов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter