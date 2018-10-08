На Львовщине нашли гриб-великан весом почти 2,5 килограмма
12:09, 08 октября 2018Общество
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Гриб был найден в начале октября в Сколевском районе, селе Каменка.
В Львовской области грибники нашли огромный гриб / фото facebook.com/groups/Hryby.Ukrayiny
Грибникам во Львовской области удалось отыскать белый гриб удивительных размеров.
Фотографии гриба в сообществе "Грибы Украины" в Facebook поделился пользователь Андрей Гнатив. Вес гриба составляет почти два с половиной килограмма - 2,400 грамм.
Гриб - великан / фото facebook.com/groups/Hryby.Ukrayiny
Сообщается, что гриб был найден в начале октября во Львовской области, Сколевском районе, селе Каменка.
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Ранее на Киевщине нашли гигантский гриб. Весит он около двадцати килограммов.
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