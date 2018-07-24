На Киевщине нашли один из крупнейших в мире грибов (видео)

21:05, 24 июля 2018
Общество
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Гриба все село приходило посмотреть \ УНИАН

Попал ли гриб-рекордсмен в Книгу рекордов говорится в сюжете ТСН. Гриб-дождевик нашли на огороде, где засеяли огурцы, но они пропали, зато вырос гриб.

Женщинам, на огороде у которых вырос великан, нести его было не в мочь, поэтому вызвали главу сельсовета на мопеде.

На гриб приходило посмотреть все село.

Грибница Антонина говорит, что ей сказали, что такие грибы дорогие. Его тоже хотели продать, чтобы купить в сельский дом культуры бильярд, потому что это очень популярный вид развлечения в Дроздах.

Пока ждали гриб сгнил. Крестьяне говорят, что не знали куда обратиться чтобы зафиксировать рекорд.

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Теги: #рекорд#Гриб