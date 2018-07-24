На Киевщине нашли один из крупнейших в мире грибов (видео)

Гриба-великана хотели продать, чтобы купить в сельский дом культуры бильярд,

В селе Дрозды Киевской области нашли гигантский гриб. Весит он около двадцати килограммов. Вырос просто на огороде местной жительницы.

Попал ли гриб-рекордсмен в Книгу рекордов говорится в сюжете ТСН. Гриб-дождевик нашли на огороде, где засеяли огурцы, но они пропали, зато вырос гриб.

Женщинам, на огороде у которых вырос великан, нести его было не в мочь, поэтому вызвали главу сельсовета на мопеде.

На гриб приходило посмотреть все село.

Грибница Антонина говорит, что ей сказали, что такие грибы дорогие. Его тоже хотели продать, чтобы купить в сельский дом культуры бильярд, потому что это очень популярный вид развлечения в Дроздах.

Пока ждали гриб сгнил. Крестьяне говорят, что не знали куда обратиться чтобы зафиксировать рекорд.