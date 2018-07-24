На Киевщине нашли один из крупнейших в мире грибов (видео)
21:05, 24 июля 2018Общество
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Гриба-великана хотели продать, чтобы купить в сельский дом культуры бильярд,
Гриба все село приходило посмотреть \ УНИАН
В селе Дрозды Киевской области нашли гигантский гриб. Весит он около двадцати килограммов. Вырос просто на огороде местной жительницы.
Попал ли гриб-рекордсмен в Книгу рекордов говорится в сюжете ТСН. Гриб-дождевик нашли на огороде, где засеяли огурцы, но они пропали, зато вырос гриб.
Женщинам, на огороде у которых вырос великан, нести его было не в мочь, поэтому вызвали главу сельсовета на мопеде.
На гриб приходило посмотреть все село.
Грибница Антонина говорит, что ей сказали, что такие грибы дорогие. Его тоже хотели продать, чтобы купить в сельский дом культуры бильярд, потому что это очень популярный вид развлечения в Дроздах.
Пока ждали гриб сгнил. Крестьяне говорят, что не знали куда обратиться чтобы зафиксировать рекорд.
На Киевщине нашли один из крупнейших в мире грибов
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