"Нападение на активиста" в Одессе: задержаны еще трое причастных к стрельбе мужчин

Ранее были задержаны двое подозреваемых в нападении на мужчину, открыто уголовное производство.

Одесские правоохранители задержали еще троих участников конфликта на Люстдорфской дороге, во время которого мужчина получил огнестрельное ранение.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, подозреваемые задержаны в Херсоне.

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«У мужчин обнаружен и изъят пистолет, который будет направлен на экспертизу», - отметили в главке.

Как сообщал УНИАН, 6 октября около 23.00 в Киевском районе Одессы, на Люстдорфской дороге, злоумышленники стреляли в мужчину. В частности, на светофоре возле автозаправки Socar к автомобилю Dodge, в котором находился потерпевший, подъехал автомобиль Volkswagen. Из последнего вышли неизвестные и начали в упор стрелять в его автомобиль, после чего с места происшествия скрылись. Потерпевший получил огнестрельное ранение, он госпитализирован.

Полиция задержала двух подозреваемых и открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В одесском главке ранее сообщали, что «вооруженный конфликт связан с лотомаркетами на территории города».

В пресс-службе общественной организации «Автомайдан Одесса» сообщили, что совершено покушение на их активиста.

Вместе с тем Одесское отделение Всеукраинского объединения «Автомайдан» официально заявило, что это событие связано с «бандитскими разборками». В организации подчеркивают, что человек, на которого вчера вечером было совершено нападение, и которого некоторые СМИ называют «активистом одесского автомайдана» не является членом Одесского отделения Всеукраинского объединения «Автомайдан».

В ВО «Автомайдан» подчеркнули, что инцидент на Люстдорфской дороге нельзя называть «нападением на активистов за их позицию в борьбе с беззаконием», поскольку нападение произошло из-за конфликта, связанного с «крышеванием» работы игровых автоматов.

Советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк заявил, что участниками обстрела автомобиля мужчины были киевляне.