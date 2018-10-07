На границе с Польшей и Венгрией задержали трех украинцев, которые находились в розыске
Пограничники задержали троих разыскиваемых за совершение преступлений украинцев, которые пытались выехать за пределы Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Отмечается, что сегодня утром, 7 октября, пограничники Мостиского, Луцкого и Чопского отрядов задержали троих соотечественников, которых разыскивали правоохранительные органы за нарушение ими действующего законодательства Украины.
«Так, во время мероприятий проверки документов путешествующих в пунктах пропуска «Краковец» и «Ягодин» пограничники выявили двоих мужчин, а в «Чопе» - женщину, о которых в базе данных правоохранителей значились сведения, что лица находятся в розыске», - говорится в сообщении.
Установлено, что граждан обвиняют в совершении преступлений, связанных с подделкой документов и кражами.
«Задержанные переданы представителям Национальной полиции», - добавили в ведомстве.
Ранее пограничники задержали мужчину, который спрятал в носках 25 тысяч евро.