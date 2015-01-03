Лидер боевиков "ЛНР" "Бэтмен" погиб в перестрелке с "народной милицией"

Эту информацию местным журналистам подтвердили в "генпрокуратуре" так называемой "ЛНР", говорится в сюжете ТСН.

Известный на Луганщине боевик попал в засаду у населенного пункта Лутугино. Бронированный автомобиль и сопровождающую машину расстреляли и сожгли. Вместе с "Бэтменом" погибли шесть его охранников.

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"Народная милиция" самопровозглашенной "ЛНР" называет лидера террористов бандитом, и поэтому застрелила его во время задержания.

Украинская разведка подтверждает попытки российских спецслужб установить контроль и единое командование над разрозненными бандформированиями.

Тех, кто не покоряется, уничтожают, свидетельствуют источники с оккупированных врагом территорий.