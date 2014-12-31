"Верьте справедливости - тогда мы все победим" - новогоднее поздравление главы Меджлиса
17:57, 31 декабря 2014Общество
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Восемь минут Чубаров записал на крымскотатарском языке, а еще почти минуту - на украинском
"Оставайтесь верными себе, Крыму, Украине!" - Чубаров / Фото УНИАН
Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в видеообращении поздравил жителей Крыма с новогодними праздниками. Об этом сообщает ТСН.
Восемь минут Чубаров записал на крымскотатарском языке, а еще почти минуту - на украинском.
"Уважаемые мои друзья, наши соседи, соседи крымских татар, украинцы, русские, люди других национальностей! Новый год - это праздник, который при любых условиях жизни сплачивает семьи, сближает людей, соседей, близких. Я хочу поздравить всех вас с Новым годом! Оставайтесь верными! Оставайтесь верными себе, Крыму, Украине! Верьте справедливости – тогда мы все победим! ", - говорится в обращении председателя Меджлиса.
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