"Верьте справедливости - тогда мы все победим" - новогоднее поздравление главы Меджлиса

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в видеообращении поздравил жителей Крыма с новогодними праздниками. Об этом сообщает ТСН.

Восемь минут Чубаров записал на крымскотатарском языке, а еще почти минуту - на украинском.

"Уважаемые мои друзья, наши соседи, соседи крымских татар, украинцы, русские, люди других национальностей! Новый год - это праздник, который при любых условиях жизни сплачивает семьи, сближает людей, соседей, близких. Я хочу поздравить всех вас с Новым годом! Оставайтесь верными! Оставайтесь верными себе, Крыму, Украине! Верьте справедливости – тогда мы все победим! ", - говорится в обращении председателя Меджлиса.