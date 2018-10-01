Как подготовить автомобиль к зиме: советы и рекомендации, которые уберегут от неприятностей на дороге (видео)

Несмотря на то, что на календаре лишь середина осени, начать готовить свое авто к зиме лучше сейчас.

Резина

Специалисты советуют менять резину на зимнюю, когда среднесуточная температура падает ниже 7 градусов тепла. При такой погоде летняя резина начинает становиться жесткой, и сцепление с дорогой ухудшается. Если зимние шины отъездили больше 3-4 сезонов, их лучше заменить - они уже неэффективны.

Читайте такжеБолезненные "заочные" штрафы и эвакуации: как изменились правила парковки автомобилей в Украине (видео)

Аккумулятор

Осмотрите аккумулятор на предмет трещин, очистите контакты и верхнюю плоскость корпуса. Клеммы должны быть чистыми, сухими и смазанными для предотвращения коррозии.

Тормоза

При возможности нужно осмотреть тормозные колодки, подтянуть трос ручного тормоза. Если колодки подлежат замене, то обратите внимание на цилиндры – на них не должно быть тормозной жидкости.

Жидкости

При подготовке машины к зиме нужно заменить практически все жидкости. В первую очередь обратите внимание на стеклоомыватели – жидкость должна соответствовать температурному режиму. Это позволит безопасно себя чувствовать в снежную и дождливую погоду.

Но главный совет по подготовке машины к зиме - это посетить СТО. Никто не сделает и не посоветует лучше профессионалов в этой сфере.