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Филарет рассказал, как будут избирать главу единой поместной церкви после получения Томоса

06:15, 01 октября 2018
Общество
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Филарет рассказал о квотах от православных церквей на Объединительном Соборе / фото УНИАН

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Об этом в интервью "5 каналу" сообщил Предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Филарет.

Он разъяснил, что руководителя Единой Поместной Церкви изберут на Объединительном Соборе. А это произойдет, как только Константинополь примет решение о предоставлении Украине автокефалии.

"Глава Украинской Церкви будет избран на Соборе Объединительном, а Собор Объединительный будет состоять из: архиереев Киевского Патриархата – это 41 архиерей, 12 архиереев Автокефальной Церкви, 10 архиереев Московского Патриархата", – пояснил Филарет.

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Теги: #Филарет#УПЦ КП