Филарет рассказал, как будут избирать главу единой поместной церкви после получения Томоса

Патриарх УПЦ КП разъяснил, что руководителя единой Поместной Церкви будут избирать на Объединительном Соборе.

Томос, то есть указ Вселенского Патриарха о предоставлении автокефалии Украинской Православной Церкви получит новый глава УПЦ.

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Об этом в интервью "5 каналу" сообщил Предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Филарет.

Он разъяснил, что руководителя Единой Поместной Церкви изберут на Объединительном Соборе. А это произойдет, как только Константинополь примет решение о предоставлении Украине автокефалии.

"Глава Украинской Церкви будет избран на Соборе Объединительном, а Собор Объединительный будет состоять из: архиереев Киевского Патриархата – это 41 архиерей, 12 архиереев Автокефальной Церкви, 10 архиереев Московского Патриархата", – пояснил Филарет.