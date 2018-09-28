В Украине создали уникальную звездную азбуку языка жестов (видео)

Она появится в каждой украинской школе.

В Украине создали уникальную звездную азбуку жестового языка. Буквы показывают известные украинские звезды.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Одна звезда - популярный певец или шоумен демонстрирует одну букву и так весь алфавит. Издано 16 тысяч таких азбук. И они появятся в каждой украинской школе.

Теперь все желающие могут самостоятельно изучить жестовый язык.

В Украине более 3 млн людей, которые не слышат. Из них жестовым языком разговаривает 250 тысяч. Организаторы проекта говорят, что создали азбуку, чтобы и другие начали понимать и слышать глухих. Для этого достаточно выучить буквально несколько фраз, чтобы человек с нарушениями слуха чувствовал себя комфортно и полноценно.