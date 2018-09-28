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В центре Киева закрывают еще один популярный кинотеатр - СМИ

16:28, 28 сентября 2018
Общество
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В Киеве закрывают кинотеатр "Украина" / фото УНИАН

Об этом сообщает LB со ссылкой на сотрудников кинотеатра.

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Отмечается, что здание, в котором расположен кинотеатр, купили новые владельцы, но кто именно, пока неизвестно.

Дальнейшая судьба кинотеатра также остается неизвестной - сотрудникам о ней не сообщили, предложив написать заявления об увольнении, сообщает издание.

В кинотеатре "Украина" часто проходят допремьерные показы фильмов с участием звезд. Известен он и тем, что в 1965 году здесь состоялась премьера фильма Сергея Параджанова, на которой украинская интеллигенция выступила против советских репрессий.

Как сообщал УНИАН, с 1 октября закрывается еще один столичный кинотеатр "Кинопанорама".

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Теги: #кинотеатр