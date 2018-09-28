В Одессе назвали основную цель нападений на активистов в регионе
Одесские правоохранители не исключают, что целью нападения на местных активистов является дестабилизация ситуации в городе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на совместном брифинге заявили прокурор Одесской области Олег Жученко и начальник регионального главка Нацполиции Дмитрий Головин.
Как отметил Жученко, при расследовании нападений, в частности, на лидера местного «Автомайдана» Виталия Устименко и главу Одесской городской организации партии «Сила людей» Олега Михайлика рассматривается несколько версий.
«Рассматривается и преступный умысел – дестабилизация ситуации, держать в напряжении, в страхе», - сказал Жученко.
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Аналогичную точку зрения высказал Головин. По его словам, у правоохранителей есть версии того, кто именно пытается расшатать ситуацию в регионе.
«Но называть эти силы я не буду, потому что сразу будет перекручивание... Но в настоящее время есть отдельные факты...», - сказал Головин.
Как сообщал УНИАН, 27 сентября в Одессе суд арестовал троих подозреваемых в покушении на известного общественника, лидера Одесской городской организации партии «Сила людей» Олега Михайлика, получившего 22 сентября в Одессе тяжелое огнестрельное ранение, а также – двоих подозреваемых в покушении на главу одесской организации ВО «Автомайдан» Виталия Устименко, произошедшем 5 июня.