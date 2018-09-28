В Одессе назвали основную цель нападений на активистов в регионе

Также у правоохранителей есть версии того, кто именно пытается дестабилизировать ситуацию в регионе.

Одесские правоохранители не исключают, что целью нападения на местных активистов является дестабилизация ситуации в городе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на совместном брифинге заявили прокурор Одесской области Олег Жученко и начальник регионального главка Нацполиции Дмитрий Головин.

Как отметил Жученко, при расследовании нападений, в частности, на лидера местного «Автомайдана» Виталия Устименко и главу Одесской городской организации партии «Сила людей» Олега Михайлика рассматривается несколько версий.

«Рассматривается и преступный умысел – дестабилизация ситуации, держать в напряжении, в страхе», - сказал Жученко.

Читайте также"Молчание убивает": под зданием АП митингует 300 человек с требованием не игнорировать нападения на активистов (фото, видео)

Аналогичную точку зрения высказал Головин. По его словам, у правоохранителей есть версии того, кто именно пытается расшатать ситуацию в регионе.

«Но называть эти силы я не буду, потому что сразу будет перекручивание... Но в настоящее время есть отдельные факты...», - сказал Головин.

Как сообщал УНИАН, 27 сентября в Одессе суд арестовал троих подозреваемых в покушении на известного общественника, лидера Одесской городской организации партии «Сила людей» Олега Михайлика, получившего 22 сентября в Одессе тяжелое огнестрельное ранение, а также – двоих подозреваемых в покушении на главу одесской организации ВО «Автомайдан» Виталия Устименко, произошедшем 5 июня.