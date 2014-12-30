За сутки в зоне АТО погибли трое военных

В течение суток в зоне АТО погибли трое украинских военнослужащих, еще один получил ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил руководитель пресс-службы АТО Андрей Лысенко. “За последние сутки погибли трое украинских военнослужащих, один получил ранение”, - сказал Лысенко. Читайте такжеБоевики снова обстреливали позиции сил АТО: погибли трое военныхКак сообщал УНИАН, ночью боевики трижды провоцировали украинских военных, применяя стрелковое оружие и минометы.

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