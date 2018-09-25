В Закарпатье движется колонна военной техники (фото)
13:37, 25 сентября 2018Общество
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Колонна едет со стороны Львовской области.
На Закарпатье едет военная техника \ Анна Кульчицкая
Военнослужащие и множество единиц техники приближаются к Закарпатью со стороны Старосамборщины, что на Львовщине.
Соответствующей информацией в сообществе Моя Старосамборщина, поделилась журналист Анна Кульчицкая.
Колонна техники едет со стороны Львовщины \ Анна Кульчицкая
"Старосамборщина, в сторону Закарпатья пошла колонна военных", - говорится в сообщении.
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