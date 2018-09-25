В Закарпатье движется колонна военной техники (фото)

Колонна едет со стороны Львовской области.

Военнослужащие и множество единиц техники приближаются к Закарпатью со стороны Старосамборщины, что на Львовщине. Соответствующей информацией в сообществе Моя Старосамборщина, поделилась журналист Анна Кульчицкая. "Старосамборщина, в сторону Закарпатья пошла колонна военных", - говорится в сообщении.

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