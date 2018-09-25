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В Закарпатье движется колонна военной техники (фото)

13:37, 25 сентября 2018
Общество
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На Закарпатье едет военная техника \ Анна Кульчицкая

Соответствующей информацией в сообществе Моя Старосамборщина, поделилась журналист Анна Кульчицкая.

Колонна техники едет со стороны Львовщины \ Анна Кульчицкая

"Старосамборщина, в сторону Закарпатья пошла колонна военных", - говорится в сообщении.

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Теги: #военные#техника#Закарпатье