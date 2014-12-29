На освобожденных территориях Донбасса обезврежено почти 32 тысячи боеприпасов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В частности, уничтожено артиллерийских снарядов - 5 тыс. 31 ед.; минометных мин - 2 тыс. 651; боевых гранат и мин - 2 тыс. 730; реактивных боеприпасов - 533; других взрывоопасных предметов - 20 тыс. 760 ед.

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