ФСБ заявила о задержании "украинского шпиона", в СБУ говорят об очередном фейке
В Краснодарском крае российские силовики задержали и выдворили за пределы России «агента СБУ», якобы пытавшегося собирать сведения о расположенных в регионе военных объектах.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Кубани.
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"На территории Краснодарского края был раскрыт агент СБУ Сергей Стефаненко, который предпринимал попытки сбора данных о расположенных на территории Кубани военных объектах, а также следил за передвижением военной техники и выяснял информацию о кадровом составе Министерства обороны РФ", - говорится в сообщении.
ФСБ утверждает, что украинец прибыл на территорию России с целью дальнейшего трудоустройства и проживания.
По информации российской спецслужбы, Стефаненко объявили официальное предостережение о недопустимости совершения преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж) и выдворили за пределы России.
В СБУ изданию "Украинская правда" заявили, что подобная информация является очередным фейком.