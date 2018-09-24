ФСБ заявила о задержании "украинского шпиона", в СБУ говорят об очередном фейке

ФСБ утверждает, что украинец якобы следил за передвижением военной техники и выяснял информацию о кадровом составе Министерства обороны РФ.

В Краснодарском крае российские силовики задержали и выдворили за пределы России «агента СБУ», якобы пытавшегося собирать сведения о расположенных в регионе военных объектах.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Кубани.

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"На территории Краснодарского края был раскрыт агент СБУ Сергей Стефаненко, который предпринимал попытки сбора данных о расположенных на территории Кубани военных объектах, а также следил за передвижением военной техники и выяснял информацию о кадровом составе Министерства обороны РФ", - говорится в сообщении.

ФСБ утверждает, что украинец прибыл на территорию России с целью дальнейшего трудоустройства и проживания.

По информации российской спецслужбы, Стефаненко объявили официальное предостережение о недопустимости совершения преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж) и выдворили за пределы России.

В СБУ изданию "Украинская правда" заявили, что подобная информация является очередным фейком.