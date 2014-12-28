В Николаевской области спасатели достали из снежных заносов 31 автомобиль

Как сообщили в областном управлении ГСЧС, для оказания помощи, а также обогрева населения в районе блок-поста на Одесском шоссе (за Варваровским мостом в Николаеве) спасатели развернули пункт обогрева, где пострадавшие от стихии могут согреться и выпить горячего чая.

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27 декабря на территории Николаевской области наблюдалось осложнение погодных условий, а именно: сильные осадки в виде снега, метель, гололедица, температура от -1-4 мороза, ветер северо-восточный 15-20 м/с.

По информации ОАО ЭК «Николаевоблэнерго», в результате осложнения погодных условий обесточены 5 населенных пунктов в Березнеговатском районе и 2 населенных пункта в Очаковском районе.