В Николаевской области спасатели достали из снежных заносов 31 автомобиль
За сутки пожарно-спасательные подразделения главного управления ГCЧС в Николаевской области из снежных заносов изъяли 17 грузовых автомобилей, 12 легковых, 1 микроавтобус и 1 карету скорой медицинской помощи, в которых находилось 46 человек.
Как сообщили в областном управлении ГСЧС, для оказания помощи, а также обогрева населения в районе блок-поста на Одесском шоссе (за Варваровским мостом в Николаеве) спасатели развернули пункт обогрева, где пострадавшие от стихии могут согреться и выпить горячего чая.
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27 декабря на территории Николаевской области наблюдалось осложнение погодных условий, а именно: сильные осадки в виде снега, метель, гололедица, температура от -1-4 мороза, ветер северо-восточный 15-20 м/с.
По информации ОАО ЭК «Николаевоблэнерго», в результате осложнения погодных условий обесточены 5 населенных пунктов в Березнеговатском районе и 2 населенных пункта в Очаковском районе.