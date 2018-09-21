В Киеве 23 сентября три станции метро изменят режим работы из-за футбола
17:59, 21 сентября 2018Общество
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На НСК «Олимпийский» состоится матч между командами «Динамо» (Киев) и «Десна» (Чернигов).
Вход на станции «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого» ограничат / фото УНИАН
В Киеве в воскресенье, 23 сентября, три станции метро могут ограничить работу в связи с футбольным матчем.
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Как сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен", 23 сентября, в связи с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча между командами «Динамо» (Киев) и «Десна» (Чернигов), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.
После окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого».
Как сообщал УНИАН, в харьковском метро появится вагон с фотографиями погибших на Донбассе бойцов.
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