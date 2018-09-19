В Харькове развернулась "война" из-за уничтожения мурала (видео)

"Битва художников" в Харькове, видимо, закончится еще не скоро.

В Харькове из-за уничтожения мурала известного уличного художника Гамлета Зинькивского развернулась "стрит-арт-война".

Неизвестные защитники начали оставлять свои надписи в поддержку художника, а коммунальщики - их закрашивать. Журналисты узнали, кто сейчас выигрывает в художественном конфликте.

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Стена сразу превратилась в площадку "стрит-арт-войны", ночью на ней оставляют новые надписи и рисунки, преимущественно нецензурные. Днем их снова закрашивают коммунальщики.

Автор мурала к стене раздора еще не приходил, поскольку занят подготовкой к выставке. Говорит, инцидент его расстроил, но резонансу вокруг него художник обрадовался.

Ранее сам Гамлет Зинькивский рассказал, что рисунок был создан в 2016 году. По его словам, семья из соседнего дома, чьи окна выходили на рисунок, несколько раз высказывала свое недовольство им.