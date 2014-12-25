В Сумах создадут 7-тысячный отряд самообороны
В Сумах будет сформирован 7-тысячный отряд самообороны города, который войдет в состав областного общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы «Соединение территориальной обороны Сумщины им. Богдана Хмельницкого».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского горсовета, об этом сегодня во время заседания совета по вопросам организации системы обороны на территории г. Сумы под председательством городского головы Александра Лысенко сообщил секретарь этого совета - начальник штаба отряда Владимир Лаврик.
«Соединение территориальной обороны будет состоять из 25 отрядов, куда войдут представители 7 городов областного значения и 18 районов. Отряд самообороны Сум будет насчитывать более 7 тысяч граждан», - отметил Лаврик.
По его информации, члены соединения территориальной обороны будут вооружены, что предусмотрено действующим законодательством.
Во время заседания совета обсуждались вопросы обороны Сум не только в мирное время, но и на случай введения военного положения.
«В условиях ситуации на востоке Украины мы должны в первую очередь позаботиться о защите и безопасности нашего города и сумчан. В городе живут сознательные граждане, которые при необходимости готовы добровольцами принимать участие в обороне областного центра», – отметил Лысенко.
Читайте такжеМэр Сум поручил укрепить блокпосты на окраинах городаТакже в повестке дня рассматривались основные вопросы, касающиеся мер по обороне, которые вводятся в сотрудничестве с военкоматами, представителями правоохранительных органов и пограничниками, например, вопросы строительства защитных сооружений на въездах в г. Сумы и оборудования блокпостов на проспекте Курском и улице Белопольский шлях.