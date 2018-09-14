После экологической катастрофы в Крыму Украина открывает КПВВ "Каланчак" и "Чаплынка"

С завтрашнего дня контрольные пункты въезда-выезда "Каланчак" и "Чаплынка" возобновят свою работу.

С завтрашнего дня, 15 сентября, Украина возобновит работу закрытых из-за экологической катастрофы в оккупированном Крыму двух контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на админгранице с полуостровом – "Каланчак" и "Чаплинку".

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. "Завтра, 15 сентября 2018 года, контрольные пункты въезда-выезда "Каланчак" и "Чаплынка" возобновят свою работу. Операции по осуществлению пропуска лиц и транспорта через админграницу пограничники Херсонского отряда начнут в 10.00", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН,6 сентября из-за экологической катастрофы возле оккупированного Армянская и массового недомогания пограничников Украина временно остановила работу пунктов пропуска "Каланчак" и "Чаплынка".