В Киеве разоблачили экс-чиновников, которые присвоили 16 объектов недвижимости

В состав преступной группировки входили бывший заместитель генерального директора СВКП «Киевводфонд», экс-начальник юридического отдела указанного предприятия, трое граждан Украины и гражданин Российской Федерации.

Киевской местной прокуратурой совместно с Сектором специальной полиции Шевченковского УП ГУНП в городе Киеве пресечена деятельность организованной преступной группы, участники которой путем подделки правоустанавливающих документов завладели правом собственности на 16 объектов недвижимости, нанеся миллионный ущерб государству и столичной общине.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

В состав преступной группировки входили бывший заместитель генерального директора СВКП «Киевводфонд», экс-начальник юридического отдела указанного предприятия, трое граждан Украины и гражданин Российской Федерации.

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Так, один из участников организованной группы, используя бланки договоров, печати Товарных бирж и поддельные печати коммунального предприятия «Киевское городское бюро технической инвентаризации», подделывал правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, изменяя их владельцев на подставных лиц - жителей оккупированных районов Луганской области. Последние за денежное вознаграждение выступали стороной продавца в фиктивных правовых действиях с указанными объектами.

Таким образом в период с 2014 по 2015 годы злоумышленники завладели 14 нежилыми помещениями, которые находились на балансе СВКП «Киевводфонд» и расположены преимущественно в центральных районах столицы и возле станций метрополитена, а также двумя зданиями на ул. Коперника и по ул. Сечевых Стрельцов.

Общий размер ущерба, нанесенного государству и территориальной общине действиями этой преступной группы, составляет более 10 млн грн.

По результатам предварительного расследования пяти лицам, в том числе, бывшему заместителю генерального директора СВКП «Киевводфонд» и начальнику юридического отдела указанного предприятия, который сейчас занимается адвокатской деятельностью, сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 и ч. 3 ст. 209 УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Еще одному фигуранту, который находится в розыске, подозрение объявлено заочно.

На незаконно отчужденное государственное и коммунальное имущество наложен арест. Досудебное следствие продолжается.

Как сообщал УНИАН, в январе с.г. прокуратура обратилась с иском в Хозяйственный суд г. Киева с требованием вернуть столичной общине вспомогательные помещения фонтана «Крещатик», которые расположены на ул. Крещатик, 25, и стоимость которых составляет более 3 млн грн. Сообщалось, что эти помещения в 2009 году были незаконно отчуждены в пользу частной фирмы и в дальнейшем неоднократно перепроданы.