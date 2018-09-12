Момо в Украине: в полиции заявили об отсутствии жертв суицидальной игры

Вся информация, которая была распространена некоторыми СМИ в сети якобы о "следе Момо" в детских суицидах не нашла своего подтверждения.

Украинские правоохранители пока не зафиксировали ни одного случая гибели или травмирования детей в результате участия в суицидальной игре «Момо».

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Как сообщила в Facebook пресс-секретарь киберполиции Юлия Квитко, в ряде случаев дети шутят над своими сверстниками, присылая им сообщения от имени «Момо».

«Несколько слов о так называемом Момо для того, чтобы снять все вопросы по этому поводу. В Украине не зафиксировано ни одного случая, когда бы дети травмировали себя в результате участия в так называемой суицидальной игре „Момо“. В полицию не поступало ни одного официального обращения о таких случаях. Вся информация, которая была распространена некоторыми СМИ в сети о якобы „следе Момо“ в детских суицидах не нашла своего подтверждения», - написала Квитко.

В качестве примера она обнародовала скрин переписки с «псевдоМомо», который оказался подростком из Полтавщины.

«Давайте не сеять панику там, где ее нет», - призвала представитель киберполиции.