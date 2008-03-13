Шахте Засядько угрожает новая масштабная авария с многочисленными жертвами?

Государственный комитет Украины по промышленной безопасности, охране труда и горному надзору считает, что действия руководства арендного предприятия «Шахта им. А.Засядько» угрожают возникновением новой масштабной катастрофы с многочисленными человеческими жертвами.

Как сообщили УНИАН в Госпромгорнадзоре, об этом свидетельствует анализ ситуации, сложившейся в последнее время на шахте.

В частности, отмечает Госпромгорнадзор, руководство шахты уклоняется от выполнения мероприятий, разработанных правительственной комиссией по расследованию масштабных аварий, произошедших на шахте в прошлом году.

«Руководство шахты (реальное управление предприятием осуществляет народный депутат - председатель правления Совета арендаторов Юрий ЗВЯГИЛЬСКИЙ, что является прямым нарушением п.6 ст.3 Закона Украины «О статусе народного депутата» и ст. 5 Закона Украины „О борьбе с коррупцией”) не только игнорирует выполнение указанных мероприятий, но и начало откровенную борьбу с правительственной комиссией, ставя под сомнение ее выводы. Под постоянным прессингом и открытыми угрозами со стороны руководства шахты оказались должностные лица Госпромгорнадзора», - отмечается в заявлении комитета.

Согласно заявлению, в период с 2 января по 5 февраля Госпромгорнадзор провел на шахте 112 обследований, в ходе которых выявлено свыше 1000 нарушений требований нормативно-правовых актов по охране труда, в том числе 102 нарушения требований пылегазового режима. В связи с выявленными нарушениями Комитет 5 раз запрещал ведение работ на участках выемок и 16 раз - в подготовительных забоях.

По данным Комитета, в феврале 2008 года руководство предприятия настойчиво пыталось ввести в эксплуатацию 18-ю восточную лаву пласта М3. При этом предлагалась схема проветривания, которая была категорически запрещена решениям правительственной комиссии по расследованию причин аварии на шахте им. Засядько, поскольку была признана такой, что непременно приведет к новой катастрофе с многочисленными человеческими жертвами.

Однако в дальнейшем при подготовке вышеупомянутой лавы к эксплуатации требования нормативных документов по промышленной безопасности были вновь сознательно проигнорированы. В частности, во время приема лавы к эксплуатации инспекторами территориального управления Госпромгорнадзора по Донецкой области было обнаружено превышение допустимой температуры (31°С при 26°С разрешенных), которая свидетельствует о неэффективности системы проветривания. Также зафиксированы местные скопления метана с опасной концентрацией 2,5%. Кроме того, выяснилось, что лава не укомплектована средствами противопожарной защиты и средствами локализации угольной пыли и тому подобное. Учитывая многочисленные нарушения, ведение лавы в эксплуатацию было запрещено.

Госпромгорнадзор направил соответствующую информацию в Генеральную прокуратуру Украины.