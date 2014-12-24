Во Львове ожидают на праздники около 350 тысяч туристов

Об этом УНИАН сообщили в управлении туризма Львовского городского совета.

«В новогодне-рождественский период ожидаем до 350 тысяч гостей. Стоит отметить, что все гостиницы Львова уже имеют почти стопроцентную заполненность», - рассказала начальник управления туризма Львовского городского совета Галина Малец.

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