Пенсионеры под прицелом: СМИ предупредили о распространении новой мошеннической схемы

Злоумышленники приходят к пенсионерам и говорят, что в стране внедряют денежные новации, поэтому все сбережения нужно срочно обменять на новые купюры.

В Украине мошенники уже почти год наживаются на псевдореформе.

Злоумышленники приходят к пенсионерам и говорят, что в стране внедряют денежные новации, поэтому все сбережения нужно срочно обменять на новые купюры.

А иногда аферисты даже объявляют, что Украина вот-вот вступит в Евросоюз и гривны надо поменять на евро. Испуганные пенсионеры ведутся на это и отдают последние деньги. Как рассказали в полиции, такие случаи - не редкость, пишет OBOZREVATEL.

В Каменском Днепропетровской области к пожилой пенсионерке пришла женщина и представилась дочерью почтальона. Мол, мама заболела, а она ее временно заменяет. В разговоре "дочь почтальона" рассказала, что в стране идет денежная реформа. Поэтому нужно обменять все старые деньги на новые. Пенсионерка поверила ей и вынесла все свои сбережения. Взамен она получила пухлый конверт. И только когда "дочь почтальона" ушла, женщина заглянула в конверт - там лежала нарезанная бумага.

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В полиции Каменского объяснили, что они зафиксировали два таких случая. Конечно, там открыли производство по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), но аферистку пока найти не удалось.

Подобные случаи уже год происходят по всей стране. Весной в Доброполье Донецкой области к пожилому мужчине явилась представительница банка. Она рассказала ему, что в связи со скорым вступлением Украины в ЕС нужно срочно все гривни поменять на евро. Пенсионер доверчиво вынес ей 40 тысяч. Банкирша пересчитала купюры и разложила их в три конверта, заклеила их и поставила печать "оплачено". Потом вручила их назад пенсионеру, объяснив, что через несколько дней к нему придет инспектор банка и поменяет содержимое конвертов на евро.

Пенсионер так обрадовался, что после ухода банкирши решил рассказать новость соседям. Те и посоветовали ему посмотреть внимательно, что осталось в этих конвертах. Внутри он обнаружил пустые бумажки. Полиция ведет расследование.

Подобный случай произошел в Николаевской области год назад. Там 93-летний пенсионер отдал мошеннице достаточно крупную сумму - 134 тысячи гривен, 16 тысяч долларов и 4 тысячи евро. В полиции мужчина рассказал, что когда он вышел в магазин, к нему подошла незнакомка и, назвав его по имени, поинтересовалась, дома ли его соседка. Он ответил ей и пошел по своим делам.

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Когда пенсионер возвращался, возле подъезда стояла все та же женщина. Мошенница рассказал, что она соцработник, уже побывала у его соседки и теперь хочет помочь ему. Она поведала, что якобы мужчина должен был получить письмо о проведении денежной реформы. Но она как соцработник ходит к пожилым людям домой и помогает с обменом. Чтобы им не приходилось стоять в очередях в банках. Услышав это, 93-летний пенсионер пригласил ее в гости и отдал все, что у него было, даже доллары и евро. Взамен получил конверты с новыми деньгами. Заглянул он в конверты уже гораздо позже и обнаружил, что его обманули.

Несколько подобных случаев произошло и в Черкассах. Две аферистки втирались в доверие к пенсионерам и рассказывали им про денежную реформу. Пожилые люди отдавали последнее. И хотя у полиции есть фото мошенниц, их пока не нашли.

В октябре прошлого года в Глухове к 83-летнему пенсионеру пожаловали два "социальных работника" - мужчина и женщина. Они рассказали, что в стране проходит денежная реформа и поэтому старые купюры будут изымать и менять на новые. Доверчивый дедушка достал около 3,5 тысяч гривен. Аферисты сразу заявили, что это старые деньги, поэтому их нужно срочно поменять. И вручили пенсионеру новенькие даже хрустящие купюры. Только после их ухода мужчина обнаружил, что они сувенирные.

Спикер полиции Каменского Днепропетровской области Елена Тимченко обращает внимание, что аферисты буквально открывают охоту на пожилых людей.