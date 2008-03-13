Кабмин утвердил условия продажи четырех киевских заводов вместе с землей

Кабинет министров Украины утвердил условия продажи государственных пакетов акций ОАО «Научно-производственный комплекс «Киевский завод им. Петровского (93,7%), ОАО «Киевский мотоциклетный завод» (100%, кроме льготной подписки), ОАО «Завод «Маяк» (100%, из них 7% - по льготной подписке), ОАО «Киевский завод реле и автоматики» (58,94%) вместе с земельными участками.

Соответствующие распоряжения Кабмина (все от 5 марта 2008 года) обнародованы на сайте Верховной Рады.

В соответствии с распоряжениями, правительство поручило Фонду государственного имущества совместно с Государственным комитетом по земельным ресурсам в определенные законодательством сроки внести земельные участки в уставные фонды этих ОАО и обеспечить определение начальной стоимости подлежащих продаже пакетов акций.

Утвержденные условия продажи являются однотипными для всех четырех предприятий и, в частности, предусматривают начисление и уплату в госбюджет дивидендов, начисленных на госдолю в 2007 году, а также за то время 2008 года, пока она находилась в госсобственности, в размере 35% от чистой прибыли.