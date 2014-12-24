Журналисты разыскали главного свидетеля пуска ракеты "Бука", которая сбила малайзийский Boeing

Неназванный свидетель трагического происшествия рассказал журналистам, что, услышав мощный взрыв, снял фото следа, который оставила в небе ракета "Бука". По его словам, многие люди вышли на балконы, чтобы посмотреть, что взорвалось, передает ТСН со ссылкой на RTLnieuws.nl.

"Я побежал к балкону, оглянулся, но ничего не увидел, кроме белого следа в воздухе, который и сфотографировал. В этот момент я не знал, что это. Я считаю, что это был просто белый след, который постепенно развеивается и уходит с горизонта вверх к облакам. Только через некоторое время стало понятно, что это", - рассказал свидетель.

Позже он передал сделанные фото представителям СБУ и встретился с голландскими экспертами.

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"Я связался с одним другом и дал ему фотографии, включая оригиналы. Друг связался (с силовиками - Ред.) и передал их СБУ, которая была в них заинтересована. После этого мне пришлось объяснить некоторые детали фото и отдать камеру", - добавил свидетель.

Позже он уехал в Киев на встречу с представителями СБУ и членами международного комитета по расследованию трагедии. По мнению свидетеля, его фото могут быть косвенными подтверждениями того, что пассажирский лайнер был сбит именно с "Бука".

"Я много беседовал с исследователями из международного комитета. Их было двое: один из Нидерландов, второй из Австралии. Мы беседовали около трех часов, записывая все на видеокамеру... Фото - косвенные подтверждения. Нет других доступных фотографий, которые показывают, что это "Бук" запустил что-то в этой зоне. Пока каждый уверен в своей правоте, других доказательств здесь нет", - резюмировал он.

Жертвами авиакатастрофы Boeing 777 стали 298 человек.