Прогноз погоды на 14-15 марта

Завтра днем на большинстве территории Украины ожидается хотя и облачная, или облачная с прояснениями, но без осадков погода. 15 марта дожди вернутся во Львов, Луцк, Хмельницкий, Винницу, Житомир и Ровно. Вместе с тем уйдут из Сум, Полтавы, Харькова, Днепропетровска и Запорожья.

Во Львове, Ужгороде и Ивано-Франковске, Луцке, Ровно 14 марта прогнозируется облачная погода без осадков. Температура воздуха днем 6-8° тепла, ночью – +1-4°. 15 марта во Львове, Ужгороде и Ровно возможны небольшие осадки Дневная температура будет колебаться от 4 до 9° тепла. Ночная – от –1 до +3.

В Житомире, Виннице и Черновцах завтра облачно, без осадков. В Черновцах ночью возможен небольшой дождь. Дневная температура – +6-8°, ночная, – +1-4°. 15 марта в Черновцах выглянет солнышко. Житомир и Винница останутся с облачной погодой и вероятностью дождей. Дневная температура составит 4-6°, в Житомире похолодает до 2-4 тепла днем и до + 0-4° ночью.

В Кировограде, Николаеве, Одессе, будет облачно. В Херсоне и Бердянске пройдут дожди. Температура днем будет колебаться между 6 и 11° тепла. Ночью – от 2 до 5°. 15 марта дожди пройдут уже в Херсоне и Бердянске. В Кировограде, Николаеве, Одессе будет облачно, но сухо. Температура воздуха немного снизится. До 5-9° тепла днем и до 2-4° ночью.

В Ялте и Симферополе завтра вероятность дождей сохраняется на протяжении суток. Температура днем 6-9°тепла, ночью – 4-6°. 15 марта вероятность дождей сохранится лишь днем. Температура: +7-9° днем и 2-4° ночью.

В Запорожье, Днепропетровске, Донецке, Луганске и Харькове на протяжении суток прогнозируются дожди. Днем будет 8-12° тепла, за исключением Днепропетровска и Запорожья – там похолодает до +2-4°. Ночью температура будет колебаться от +2 до +6°. 15 марта будет идти дождь лишь в Харькове, Луганске и Донецке. Температура днем будет колебаться между + 6 и +8°, ночью от +1 до +3°.

В Полтаве и Сумах завтра пройдут дожди. Температура воздуха составит близко 2-4° тепла днем и +1-3 ночью. В Черкассах и Чернигове будет переменная облачность +5-9° днем и 2-4 тепла ночью. 15-го во всех четырех городах будет облачно, но без осадков. Дневная температура – от 5 до 9 тепла, ночная – от +1 до +4°.

14 марта в Киеве ожидается переменная облачность, утром небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный около 16-22 км/час. Температура воздуха днем 8-10° тепла, ночью: 3-5°.

14 марта в столице ожидается переменная облачность, утром небольшой дождь дневная температура: 5-7° тепла, ночная - +2-4. Ветер преимущественно западный 14-21 км/час. 15 марта возможен легкий дождь, ночью – дождь со снегом. Днем - +5-7°, ночью - +3-5°.

По материалам сайтов uaportal.com и pogoda.ua