В Крыму арестовали депутата - ”правую руку криминального авторитета”

Милиция задержала депутата Сакского районного совета Крыма Теймураза ТАТАРАШВИЛИ, который в 90-е годы совершил побег из мест лишения свободы.

Об этом УНИАН сообщил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Геннадий МОСКАЛЬ.

По его словам, в начале 90-х годов этот человек был приговорен в Крыму за вымогательство и разбойные нападения к 8 годам лишения свободы. Но в 1993 году Т.ТАТАРАШВИЛИ сбежал из-под стражи, сменил фамилию на ТАТАШВИЛИ.

Как отметил Г.МОСКАЛЬ, в 2006 году этот гражданин был осужден условно одним из судов города Севастополя за вымогательство и взятие заложников.

Как добавил народный депутат, Т.ТАТАРАШВИЛИ, занимая должность депутата Сакского райсовета, входил в Блок Наталии Витренко, «и является правой рукой известного криминального авторитета, депутата крымского парламента Александра МЕЛЬНИКА».

По словам Г.МОСКАЛЯ, теперь Т.ТАТАРАШВИЛИ арестован, «и будет отправлен для отбывания наказания, а также будет возбуждено уголовное дело за побег». При этом депутат заметил, что не исключает, что также будет решаться вопрос об отмене приговора одного из судов Севастополя, который вынес Т.ТАТАРАШВИЛИ мягкий приговор, не учтя, что этот человек был осужден ранее за тяжкое преступление.