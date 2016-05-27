Под Житомиром обнаружили массовое захоронение жертв красного террора

Как сообщил сегодня УНИАН в Житомирском районе руководитель историко-патриотической организации ЖХО «Поиск» Александр Ловинюк, захоронение нашли на территории бывшего села Большой Шумск указанного район вблизи военного полигона недалеко от Житомира.

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”С началом принудительной коллективизации Украины прокатилась волна вооруженных восстаний против коммунистического режима, которые были жестоко подавлены. Так, в безымянных могилах обнаружены останки тел родственников повстанцев, которые были казнены в зверский способ - это дети, молодые женщины и пожилые мужчины”, - сказал Ловинюк.

Он подчеркнул, что в последние годы исследователи, как правило, сталкиваются с военными захоронениями времен Второй мировой войны, а за время поисковых работ на этой территории, (поисковые работы ведутся здесь с 2014 года - УНИАН) - найдены тела 81-й жертвы большевистских расправ. ”Это, вероятнее всего, мирные жители, семьи повстанцев, взятые красными карателями в заложники. Архивы, подчищенные во времена советской власти, - молчат”, - сказал Ловинюк.

Только за два дня недели были обнаружены останки тел 40 человек. Поисковая экспедиция ведется силами трех поисковых отрядов - Житомирского, Коростенского и Малинского районов области.

Неподалеку от недавней раскопки находится еще одно крупное захоронение. По окончании работ останки жертв коммунистического режима будут перезахоронены по христианскому обычаю.

Справка УНИАН. За 30 лет существования общественного объединения ЖХО «Поиск» на территории Житомирской области исследователями были обнаружены останки почти 16 тысяч тел советских военных, часть из них удалось идентифицировать.